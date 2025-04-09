Муниципалитеты Свердловской области получат 90 млн рублей за успехи в развитии

Средства будут направлены на благоустройство: на укрепление материально-технической базы учреждений образования и культуры, благоустройство детских площадок, ремонт дорог, освещение пешеходных дорожек и развитие другой инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии