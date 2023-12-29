Около 14 тыс комплексов обработки бюллетеней будет на выборах президента РФ

РИАМО - 29 дек. При голосовании на выборах президента РФ в 2024 году 13 861 участковая избирательная комиссия будет использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сообщает пресс-служба ЦИК РФ.
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