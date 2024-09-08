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Орловские новости

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В Орловской области избирателей встречают в кокошниках и с баяном

В Орловской области избирателей встречают в кокошниках и с баяном

Во Мценском районе к выборам подошли с креативом и русским колоритом. На избирательном участке № 503 зампред избирательной комиссии Надежда Глазкова вместе с двумя членами комиссии встречают местных избирателей в национальных костюмах и с народным музыкальным инструментом.

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