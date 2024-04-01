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Фильм “Годзилла и Конг: Новая империя” за три дня заработал $194 млн и стал рек...

Фильм “Годзилла и Конг: Новая империя” за три дня заработал $194 млн и стал рек...

Фильм “Годзилла и Конг: Новая империя” за три дня заработал $194 млн и стал рекордсменом года в мировом прокатеПо сообщениям издания Variety, фильм “Годзилла и Конг: Новая империя”, с бюджетом в 135 млн долларов заработал на третий день проката 194 млн долларов, значительно превысив ожидания аналитиков.

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