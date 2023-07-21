Когда раз за разом подрывается Крымский мост или гибнут люди в Шебекино - общественность требует возмездия! Что - справедливо.
Стало известно, кто не разрешает сравнять подчистую города Украины
Комментарии
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Кошмар
Попробуй больше,если ты такая специалистка.
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3 час.
ИГ
Ирина Голота
если будешь не у компа сидеть, а на передовой, наверняка станет больше
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3 час.
Кошмар
Ну да, у нас каждый товаровед умеет воевать эффективно. Особенно за компом. А мне военкомат ещё 18 лет назад отдал мой военный билет на вечное хранение... так что, сейчас твоя очередь на фронт идти. А я пока за компом посижу, пока мои внуки воюют.😀😀😀
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3 час.
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