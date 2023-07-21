Медвежий угол

37 911 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Микульский
    Главное что бы назад не отыграли, а то много чего говорили и обещали, а на выхлопе ноль целых хрен десятых.Россия - сила! Се...
  • Юрий Новиков
    Отлавливать и убивать . Только так надо бороться.Другие меры не помогут !!!В Москве банда зу...
  • Leon Dan
    Ну если ты в доле чуть-чуть, то может и заинтересован в теме бюджета. Но у тех, кто в доле, перспектвы неприглядные н...У России нет иног...

Стало известно, кто не разрешает сравнять подчистую города Украины

Стало известно, кто не разрешает сравнять подчистую города Украины

Когда раз за разом подрывается Крымский мост или гибнут люди в Шебекино - общественность требует возмездия! Что - справедливо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Кошмар
Попробуй больше,если ты такая специалистка.
Ответить
3 час.
ИГ
Ирина Голота
если будешь не у компа сидеть, а на передовой, наверняка станет больше
Ответить
3 час.
Кошмар
Ну да, у нас каждый товаровед умеет воевать эффективно. Особенно за компом. А мне военкомат ещё 18 лет назад отдал мой военный билет на вечное хранение... так что, сейчас твоя очередь на фронт идти. А я пока за компом посижу, пока мои внуки воюют.😀😀😀
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх