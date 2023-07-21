Стало известно, кто не разрешает сравнять подчистую города Украины

Кошмар

Ну да, у нас каждый товаровед умеет воевать эффективно. Особенно за компом. А мне военкомат ещё 18 лет назад отдал мой военный билет на вечное хранение... так что, сейчас твоя очередь на фронт идти. А я пока за компом посижу, пока мои внуки воюют.😀😀😀