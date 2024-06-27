Жительница Тюмени 25 лет проходила с осколком зеркала в носу

Инородное тело оказалось внутри женщины после избиения мужем В Тюмени врачи удалили из носа женщины осколок зеркала, с которым она проходила 25 лет, сообщили в информационном центре правительства региона.
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