В Казани судебные приставы конфисковали Mercedes из-за долга владелицы в 4 млн рублей

Жительница Казани задолжала банку 4 миллиона рублей и игнорировала требования о погашении. После возбуждения дела о взыскании долга она пообещала приставам разобраться с проблемой, но вскоре перестала выходить на связь.
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