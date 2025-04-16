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Царьград

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Дуду зацепили слова Нарышкина о НАТО: Президента Польши "затрясло". Так дерзить России опасно

Дуду зацепили слова Нарышкина о НАТО: Президента Польши "затрясло". Так дерзить России опасно

Президент Польши ответил Нарышкину на слова о том, что Варшава пострадает первой при нападении НАТОНакануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин предупредил НАТО, что в случае агрессии против Союзного государства ущерб будет нанесён не одной стране, а сразу всему западному блоку.

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Комментарии
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Юрис Хартманис
Англию тоже сразу стереть….
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22 час.
Игорь Васиков
Первой уничтожить Британию, это как аксиома. А её шестерок всё равно крепко зацепит...
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20 час.
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