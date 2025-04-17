Трагедия под Суджей: найдены тела детей после освобождения района от ВСУ

В Суджанском районе Курской области обнаружены тела детей после освобождения территории от ВСУ. Российские военные очищают последние точки сопротивления в Горнали и Олешне, тогда как Суджа остаётся небезопасной из-за атак дронами.
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