В Ленобласти одобрили проект нового физкультурно-оздоровительного комплекса

Внутри здания расположится многофункциональный зал для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол Госэкспертиза одобрила проект физкультурно-оздоровительного комплекса в Заневском городском поселении, сообщает пресс-служба администрации Всеволожского муниципального района Ленобласти.
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