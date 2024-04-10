Большая игра началась: Россия и Китай «снимают санкции» с Северной Кореи и вместе занимаются Европой – Запад не справился

Сегодня 14K прочитали Редко бывают столь приятные дни, как сегодня, и когда министр иностранных дел Китая Ван И сформулировал метод «двойного противодействия» в качестве ответной меры на «двойное сдерживание» со стороны западных стран – это был тот самый уникальный момент! Надо сказать, Китай очень долго лавировал.