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Большая игра началась: Россия и Китай «снимают санкции» с Северной Кореи и вместе занимаются Европой – Запад не справился

Сегодня 14K прочитали Редко бывают столь приятные дни, как сегодня, и когда министр иностранных дел Китая Ван И сформулировал метод «двойного противодействия» в качестве ответной меры на «двойное сдерживание» со стороны западных стран – это был тот самый уникальный момент! Надо сказать, Китай очень долго лавировал.

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Комментарии
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алекс кузь
Очень крутое событие в междун политике. Ссср продолжает великий дрейф человечества к социальному миру. Но упорство англосаксов в своих амбициях повелевать миром, настораживает.
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15 час.

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