Международный день ледовара отмечается 16 января

Шестнадцатого января отмечается Международный день ледовара, его празднуют все заливщики льда. Дата этого профессионального праздника была выбрана неслучайно — именно 16 января 1901 года родился инженер Фрэнк Замбони, который впоследствии изобрел комбайн для восстановления льда на катках, получивший название ресурфейсер.