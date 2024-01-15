Международный день ледовара отмечается 16 января

Шестнадцатого января отмечается Международный день ледовара, его празднуют все заливщики льда. Дата этого профессионального праздника была выбрана неслучайно — именно 16 января 1901 года родился инженер Фрэнк Замбони, который впоследствии изобрел комбайн для восстановления льда на катках, получивший название ресурфейсер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии