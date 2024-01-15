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Парламентская газета

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Международный день ледовара отмечается 16 января

Международный день ледовара отмечается 16 января

Шестнадцатого января отмечается Международный день ледовара, его празднуют все заливщики льда. Дата этого профессионального праздника была выбрана неслучайно — именно 16 января 1901 года родился инженер Фрэнк Замбони, который впоследствии изобрел комбайн для восстановления льда на катках, получивший название ресурфейсер.

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