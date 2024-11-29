В Татарстане подросток умер после урока физкультуры

Студент одного из техникумов в Татарстане почувствовал себя плохо на уроке физкультуры. Подростка доставили в больницу, где он через некоторое время умер, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по республике.
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