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Очумелые ручки: 20 ужасных, но весьма креативных творений рук человеческих

Очумелые ручки: 20 ужасных, но весьма креативных творений рук человеческих

Голь, как известно, на выдумки хитра. Впрочем, если судить по этой подборке, людям свойственно проявлять чудеса изобретательности не только в нужде, но и просто от большой скуки.

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