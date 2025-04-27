Почетные звания «Заслуженный артист» и «Заслуженный художник» установят в Иркутской области

Поручение установить такие почетные звания в Иркутской области, чтобы поощрять лучших в сфере культуры, губернатор Игорь Кобзев дал правительству во время оглашения послания Законодательному собранию 25 апреля.
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