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Иркутск Сегодня

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Почетные звания «Заслуженный артист» и «Заслуженный художник» установят в Иркутской области

Поручение установить такие почетные звания в Иркутской области, чтобы поощрять лучших в сфере культуры, губернатор Игорь Кобзев дал правительству во время оглашения послания Законодательному собранию 25 апреля.

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