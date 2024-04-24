"Пасхальная ярмарка" открывается в Петропавловске-Камчатском

С 2 по 4 мая в городе Петропавловск-Камчатский пройдет "Пасхальная ярмарка". Организаторами мероприятия являются Правительство Камчатского края и Торгово-промышленная палата Камчатского края, сообщает администрация региона.
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