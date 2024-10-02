На улице Юннатов выявлен брошенный автомобиль

Транспортное средство, содержащееся в ненадлежащем состоянии и подпадающее под признаки брошенных и разукомплектованных транспортных средств БРТС выявлено на территории Савеловского района, сообщили в районной управе.
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