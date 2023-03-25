Глава администрации региона заявил, что под контролем ВС России около 30 населенных пунктов Харьковской области

Хотя основные новости из зоны проведения специальной военной операции приходят с территорий четырёх новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, российские военное продолжают присутствовать и в Харьковской области.
Хотя основные новости из зоны проведения специальной военной операции приходят с территорий четырёх новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, российские военное продолжают присутствовать и в Харьковской области.
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