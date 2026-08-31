Прибыль Huawei в первом полугодии рухнула на 36 % — и виновата в этом не только подорожавшая память

Китайская Huawei Technologies отчиталась о финансовых результатах за первое полугодие: при росте выручки на 10% до $69,6 млрд чистая прибыль компании сократилась на 36% в годовом сравнении, составив $3,54 млрд.
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