Под Новосибирском запустят терминал для отправки грузов в Китай

В Мошковском районе Новосибирской области планируется запустить контейнерный терминал в промышленно-логистическом парке для транспортировки грузов по внутрироссийским и международным направлениям, включая Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
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