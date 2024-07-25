Стало известно, какие услуги по дезинсекции и дезинфекции чаще всего заказывают в Туле летом

Тулячка Марина Волкова рассказала, что нашла способ борьбы в прямом смысле с соседями — и сверху, и снизу ее квартиры живут неблагополучные граждане, мыши и тараканы от которых разбегаются по всему дому, но чаще всего заходят в гости к ней.
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