Инженеры придумали туалет, которому не нужны вода, электричество и канализация

iThrone / © change:WATER Labs Юзеф раньше работала в NASA. Разрабатывая санитарные системы для космических станций, она поняла: у астронавтов и людей, живущих в отдаленных районах, одинаковые требования к туалету.
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