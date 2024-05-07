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В Госдуме предложили отменить штрафы за приготовление пищи на закрытых переносных мангалах

В Госдуме предложили отменить штрафы за приготовление пищи на закрытых переносных мангалах

В рамках заседания в Государственной Думе Российской Федерации было выдвинуто предложение о прекращении наложения штрафов за использование закрытых переносных мангалов при приготовлении блюд на личных садовых и огородных участках.

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