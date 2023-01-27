В Магнитогорске родители попавшего в реанимацию новорожденного заплатят штраф за обрезание на дому

Полиция составила административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию ребёнка.В ГУ МВД Магнитогорска сообщили, что на родителей новорожденного, который после обрезания попал в реанимацию, составлен административный протокол.
Полиция составила административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию ребёнка.В ГУ МВД Магнитогорска сообщили, что на родителей новорожденного, который после обрезания попал в реанимацию, составлен административный протокол.
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