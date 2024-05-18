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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Флорида» вышла в финал Востока во 2-м сезоне подряд и сыграет с «Рейнджерс»

«Пантерс» выиграли серию второго раунда Кубка Стэнли у «Бостона» (4-2, 2:1 в шестом матче).  Южане вышли в финал Восточной конференции в 3-й раз в своей истории (ранее – 1996 и 2023 годы) и во 2-м сезоне подряд.

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