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Мировое обозрение

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МИД РФ разъяснил послу Франции условия урегулирования на Украине

МИД РФ разъяснил послу Франции условия урегулирования на Украине

Москва в очередной раз обозначила свои условия урегулирования украинского конфликта — на этот раз напрямую через дипломатический канал.

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