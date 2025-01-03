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Фетисов об Овечкине: «Пример спортивного долголетия и мужского характера, олицетворение нашего хоккея. С каждым днем у него все больше фанатов во всем мире»

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 39-летний форвард «Вашингтона» набрал 28 (18+10) очков в 22 матчах.

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