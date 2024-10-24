Климатологи предупреждают о приближающейся катастрофе из-за ослабления атлантических течений

44 ведущих климатолога мира обратились в открытом письме к лидерам Северных стран с предупреждением о приближающейся катастрофе, связанной со стихийным бедствием - обрушением ключевых течений Атлантического океана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии