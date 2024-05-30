Более 100 детей-сирот Каменска-Уральского получат новые квартиры в 2024 году

Более 100 детей-сирот Каменска-Уральского получат новые квартиры в течение этого года. Первые 20 новоселов уже приступают к отделке своих домов, а еще 29 человек сейчас подписывают договоры на аренду жилых помещений специализированного фонда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии