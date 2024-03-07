Еще 19 июля Минобороны России сделало официальное предупреждение, что с 20 июля все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов, а страны, под флагами которых идут суда, – вовлеченными в конфликт на стороне Украины.
Почему «Черные дыры» не блокируют морской коридор?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Анатольев
Ну и когда НАЧИНАЕМ???????? Пора заканчивать с этим ПОЗОРОМ!!!
Ответить
7 час.
Александр
Позор только в пустых головах диванных "стратегов".
Ответить
7 час.
Лидия
Я думаю, что наверное покончить с этим, поможет скорейшее взятие всей береговой линии с Одессой и Николаевом, закрыть выход Украине к морю. Но трудностей много, засели там твари иноземные, не дают.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии