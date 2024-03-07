Почему «Черные дыры» не блокируют морской коридор?

Еще 19 июля Минобороны России сделало официальное предупреждение, что с 20 июля все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов, а страны, под флагами которых идут суда, – вовлеченными в конфликт на стороне Украины.