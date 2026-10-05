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Царьград

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В Самарской области запустили «Кибер-шерифа» для поиска должников

В Самарской области запустили «Кибер-шерифа» для поиска должников

Первый рейд с аппаратно-программным комплексом «Кибер-шериф» в Самарской области выявил около десяти автомобилей, чьи владельцы имеют непогашенные задолженности.

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