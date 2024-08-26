Личный прием граждан 27 августа в Брожском сельисполкоме проведет председатель Бобруйского межрайонного комитета госконтроля Вячеслав КомиссаровВо вторник, 27 августа, в административном здании Брожского сельского исполнительного комитета с 11.
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