В России вступил в силу приказ Минтранса о скидке в 50% детям на авиабилеты. Льгота предоставляется на внутренних рейсах детям с гражданством России в возрасте от двух до двенадцати лет, которые летят с сопровождающим их пассажиром.
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