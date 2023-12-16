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ЦСКА бесплатно подпишет защитника сборной Уругвая Мендеса. Контракт – до 2027-го (RT)

ЦСКА бесплатно подпишет защитника сборной Уругвая Мендеса. Контракт – до 2027-го (RT)

24-летний футболист перейдет в ЦСКА на правах свободного агента по окончании срока контракта с «Коринтианс», рассчитанного до 31 декабря этого года, сообщает корреспондент RT Карен Саркисян.

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