СМИ: Лидер ХАМАС планирует посетить Египет для переговоров о прекращении огня в Газе

Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания планирует посетить Египет в среду, 20 декабря, для переговоров о прекращении огня в Газе и обмене пленными с Израилем, – передает во вторник, 19 декабря, агентство AFP.
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