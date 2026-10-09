7.7-magnitude earthquake strikes Panama, collapsing buildings

A powerful 7.7-magnitude earthquake struck the southern region of Panama on Friday, destroying a number of structures and shaking the capital.
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