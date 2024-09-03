Отплатила Утяшевой. Сысоева рассказала о романе с Пашей Волей: «Он берет меня за руку и мы проходим»

Павел Воля многие годы находится в крепком браке с Ляйсан Утяшевой, но ровно столько же времени ему приписывают романы на стороне, подозревая, что известный на всю страну юморист с высоким статусом в обществе просто не может быть верным и любящим мужем.
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