Главред "Важных историй" Анин и журналистка Фомина объявлены в розыск

МВД России объявило в розыск главного редактора "Важных историй" (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Романа Анина (иноагент), а также экс-журналистку "Новой газеты" и сотрудницу телеканала "Дождь" (внесен в реестр СМИ-иноагентов) Екатерину Фомину .
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