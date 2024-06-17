Главред "Важных историй" Анин и журналистка Фомина объявлены в розыск

МВД России объявило в розыск главного редактора "Важных историй" (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Романа Анина (иноагент), а также экс-журналистку "Новой газеты" и сотрудницу телеканала "Дождь" (внесен в реестр СМИ-иноагентов) Екатерину Фомину .