Как выглядит граница между двумя континентами под водой: видео из Исландии

О погружении в расщелину Сильфра в Исландии мечтает каждый опытный дайвер. Дело в том, что это единственное на планете место, где человек может своими глазами увидеть настоящую границу между двумя континентами — недавно команда ныряльщиков сняла свое погружение на видео.
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