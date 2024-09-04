Как выглядит граница между двумя континентами под водой: видео из Исландии

О погружении в расщелину Сильфра в Исландии мечтает каждый опытный дайвер. Дело в том, что это единственное на планете место, где человек может своими глазами увидеть настоящую границу между двумя континентами — недавно команда ныряльщиков сняла свое погружение на видео.