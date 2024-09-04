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Как выглядит граница между двумя континентами под водой: видео из Исландии

Как выглядит граница между двумя континентами под водой: видео из Исландии

О погружении в расщелину Сильфра в Исландии мечтает каждый опытный дайвер. Дело в том, что это единственное на планете место, где человек может своими глазами увидеть настоящую границу между двумя континентами — недавно команда ныряльщиков сняла свое погружение на видео.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Круто!!! Интересно!!!
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17 час.
Элеонора Коган
Эх, увидеть бы.
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17 час.
Karmadon
Все удовольствия за ваши деньги.
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13 час.

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