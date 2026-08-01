В зону СВО поступили дроны «Черный коршун», летающие без связи в любых условиях

Новые дроны линейки «Черный коршун», оборудованные автономной навигационной системой, летающие по заданному маршруту в условиях абсолютной потери связи, начали применять российские бойцы в зоне спецоперации.
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