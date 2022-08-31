Atlantico: эта зима для Европы станет хуже, чем энергетический кризис 70-х годов

Сейчас Европа ищет любые способы, чтобы спасти своё население от надвигающейся катастрофы. Однако эксперт Дамьен Эрнст убеждён, что нынешний энергетический кризис приведёт к массовому обнищанию населения, а контролировать инфляцию будет невозможно.