Правда.ру

1 971 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • PES
    ...он пришел стрелять в русских??..смерть принадлежит ему..он был просто грязным англичанином..🤮🤮🤮Times: на Украине...
  • DIMA CHEPA
    Предлагаю - после каждого обстрела ВСУ Запорожской АС, в ответ обстреливать Киев!!!Минобороны РФ: че...
  • DIMA CHEPA
    Они не едут, а повидимому пешком идут! К понедельнику,возможно доберутся.Члены группы МАГА...

Atlantico: эта зима для Европы станет хуже, чем энергетический кризис 70-х годов

Atlantico: эта зима для Европы станет хуже, чем энергетический кризис 70-х годов

Сейчас Европа ищет любые способы, чтобы спасти своё население от надвигающейся катастрофы. Однако эксперт Дамьен Эрнст убеждён, что нынешний энергетический кризис приведёт к массовому обнищанию населения, а контролировать инфляцию будет невозможно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх