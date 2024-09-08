Трамп обещает ввести пошлину 100% для “долларовых отказников”

Дональд Трамп на митинге в штате Висконсин заявил, что намерен бороться с долларизацией. Придя в Белый Дом он сделает торговлю с США слишком дорогой для стран, которые отказываются от использования доллара.
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