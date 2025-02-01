Кровавый след на погонах: кто проверит красноярских силовиков?

Надо писать, писать еще раз ПИСАТЬ во все инстанции! И не просто писать, а добиватЬся РАССЛЕДОВАНИЯ! ОБЬЕДИНЯЙТЕСЬ!

Елена Козлова

МВД в Красноярске чудовищно коррумпировано еще со времени гибели генерала-губернатора Лебедя. Он собирался чистить город. И кого нам так не хватает сегодня...