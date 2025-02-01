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Кровавый след на погонах: кто проверит красноярских силовиков?

Кровавый след на погонах: кто проверит красноярских силовиков?

БлокнотРУ Экс-руководитель красноярского центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Борис Владимирович Баранкин мог стать жертвой представителей правоохранительных органов Красноярского края.

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Комментарии
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александр лаптанович
А где Бастрыкин!
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18 час.
Сергей Киселев
Надо писать,  писать   еще  раз  ПИСАТЬ  во  все  инстанции!  И  не  просто  писать,  а  добиватЬся  РАССЛЕДОВАНИЯ!  ОБЬЕДИНЯЙТЕСЬ!
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16 час.
Елена Козлова
МВД в Красноярске чудовищно коррумпировано еще со времени гибели генерала-губернатора Лебедя. Он собирался чистить город. И кого нам так не хватает сегодня...
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15 час.
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