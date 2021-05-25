Попова рассказала об изучении вариантов «индийского» штамма коронавируса

Ковид новости об изучении вариантов «индийского» штамма коронавируса Государственный научный центр «Вектор» изучает варианты «индийского» штамма коронавируса, «злых«, опасных мутаций не обнаружено, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ковид новости об изучении вариантов «индийского» штамма коронавируса Государственный научный центр «Вектор» изучает варианты «индийского» штамма коронавируса, «злых«, опасных мутаций не обнаружено, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Свежие комментарии