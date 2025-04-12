Daily Mail: военные обнаружили четыре НЛО у побережья Калифорнии

В США опубликовали кадры с якобы поднимающимися с глубин океана НЛО, сообщила газета Daily Mail. Журналисты уточнили, что «жуткие» неопознанные летающие объекты обнаружили американские военные у южного побережья Калифорнии.
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