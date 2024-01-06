Неотразимый удар: Иран поздравил хуситов

2 дня назад 1,1K прочитали Удивительно, но с 17 октября 2023 года разные там хуситы и проиранские силы 115 раз атаковали позиции американских вооруженных сил на Ближнем Востоке и это не считая боевых действий в Красном море.
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