Шоумен признался, что опасался реакции наследниц на его расставание с их мамой и новую женщину. Юморист и телеведущий Михаил Галустян впервые столь подробно раскрыл детали своего развода с супругой Викторией Штефанец, с которой он прожил в браке около 18 лет.