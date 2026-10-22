Шоумен признался, что опасался реакции наследниц на его расставание с их мамой и новую женщину. Юморист и телеведущий Михаил Галустян впервые столь подробно раскрыл детали своего развода с супругой Викторией Штефанец, с которой он прожил в браке около 18 лет.
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