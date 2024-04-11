Раскрыт срок перезапуска шинного завода Bridgestone в Ульяновске

Бывшее предприятие японской шинной марки Bridgestone возобновит работу до конца нынешнего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Вадима Володина, генерального директора АО «Кордиант», которое входит в холдинг S8 Capital.
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