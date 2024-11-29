Вучича обеспокоило состояние бомбоубежищ в Сербии

Вооруженные силы и госпредприятия Сербии составили отчеты о состоянии их бомбоубежищ. Сербский лидер Александр Вучич в эфире телеканала Pink заявил, что недоволен представленной в этих документах информацией.
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