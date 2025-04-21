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ФедералПресс

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Трамп заявил, что встречи по урегулированию конфликта на Украине прошли «очень хорошо»

Трамп заявил, что встречи по урегулированию конфликта на Украине прошли «очень хорошо»

ВАШИНГТОН, 21 апреля, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп заявил о положительных результатах недавних встреч, посвященных урегулированию украинского конфликта и переговорам с Ираном по ядерному вопросу.

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