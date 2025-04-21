Трамп заявил, что встречи по урегулированию конфликта на Украине прошли «очень хорошо»

ВАШИНГТОН, 21 апреля, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп заявил о положительных результатах недавних встреч, посвященных урегулированию украинского конфликта и переговорам с Ираном по ядерному вопросу.
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